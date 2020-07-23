風聲一出立馬放火 休士頓領館真是間諜窩？

美國下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，宣稱此舉是為保護美國智財權，總統川普也說不排除關閉其他領事館。問題來了，下一個會是位於美科技重鎮舊金山的中領館嗎？若如此，為何不同步關閉？有一說是，關閉休士頓領事館傷害相對小，應是川普陣營的政治盤算，在選前大打美中衝突牌，仍企圖為美中關係保留轉圜餘地。

美中緊張再升溫，22日傳出美國限時3天內關閉大陸駐休士頓總領事館，隨後出現該領館急燒文件、中方外交部證實此事並揚言回擊、美議員稱早該關掉此「間諜中心」等一連串消息；川普在白宮記者會說，關閉更多使館的可能性一直存在，在美國下令關閉後，中方在館內放火，「我猜是燒毀文件或紙張，我想知道是怎麼回事。」