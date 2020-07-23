【誰在A勞保4】政府漠視職業工會制度缺陷 小心養出「巨怪」反噬

政府今年將啟動勞保年金改革工程，因涉及千萬勞工老年經濟保障，難度極高。外界除關切整體制度變革，如何導正多年來職業工會投保機制，不當侵蝕勞保基金財務，也不能視而不見。但此項改革涉及龐大政治利益，過去藍綠都不敢碰，政治阻力不小，考驗政府除弊決心。

職業工會投保制度弊端 浮上檯面

投保職業工會勞工僅占被保險人不到20%，領取年金的人數卻占55%，占整體老年年金總額五成三，超過占被保險人八成的受雇勞工。此一結構失衡現況，就跟勞保財務危機一樣，非一夕之間出現，而是主政者長久漠視累積的後果，隨著勞保財務成為核彈級風暴，圈內人公開的祕密—職業工會投保制度的弊端，也浮上檯面。