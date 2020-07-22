錢櫃索賄風暴 柯文哲遲來的震怒傷的還是自己

台北市長柯文哲這次真的怒了。錢櫃KTV林森店4月大火造成6死，事後爆出北市建管處2名業務承辦員，涉嫌以檢查電梯的職務之便向其他廠商索賄，柯市府先前處理大火案已遭質疑寬貸錢櫃，如今竟爆出涉及公安的暗黑案外案，終於逼得柯P要採「連坐法」，以後市府廉潔操守再出事，或出包的是系統性問題，大刀將從基層一路砍向高層。只是柯P這一怒，會不會來得太晚了？

惡火背後 竟有公務員貪瀆

原本外界把錢櫃大火案的焦點放在善後與究責，合理懷疑裝修的施工業者和錢櫃疏於管理，是這場大火的主要導火線，萬萬沒想到惡火背後還有令人深惡痛絕的公務員貪瀆情節。而基層索賄的理由之一竟然是要自聘助理，協助處理平時業務，真是令人開了眼界；理由之二則是護航業者通過安檢，為逞私慾、無視公共安全的無良行徑，令人髮指。