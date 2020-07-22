柯文哲再喊兩岸一家親 國民黨的乳酪被偷走了？
柯文哲在雙城論壇上說，到今天他還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。這不是什麼新的論述，但在台灣走向全面抗中的洪流中，柯文哲這席話，展示了柯文哲的抗壓性，也凸顯了國民黨的荏弱。
政治定裝 柯塑造「非隨波逐流的普通政客」
新冠肺炎將許多既有的東西都顛覆了，上班不一定要出門、購物也不一定要到門市去逛，外送的專車則滿街上跑。政治上亦然，抗中變成了一種時髦，連陸生、陸配子女的權益被漠視，反正機場是封閉的，什麼兩岸交流也都一併斷了，渾然沒有一點違和感。
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