柯文哲再喊兩岸一家親 國民黨的乳酪被偷走了？

聯合報 / 記者黃國樑
台北、上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲受訪提到，他不贊成用意識形態升高兩岸人民之間的仇恨、緊張，藉此獲得個人及政黨在選舉上的利益。記者杜建重／攝影
台北、上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲受訪提到，他不贊成用意識形態升高兩岸人民之間的仇恨、緊張，藉此獲得個人及政黨在選舉上的利益。記者杜建重／攝影

柯文哲雙城論壇上說，到今天他還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。這不是什麼新的論述，但在台灣走向全面抗中的洪流中，柯文哲這席話，展示了柯文哲的抗壓性，也凸顯了國民黨的荏弱。

政治定裝 柯塑造「非隨波逐流的普通政客」

新冠肺炎將許多既有的東西都顛覆了，上班不一定要出門、購物也不一定要到門市去逛，外送的專車則滿街上跑。政治上亦然，抗中變成了一種時髦，連陸生、陸配子女的權益被漠視，反正機場是封閉的，什麼兩岸交流也都一併斷了，渾然沒有一點違和感。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

柯文哲 國民黨 九二共識 台灣民眾黨 雙城論壇

相關新聞

柯文哲再喊兩岸一家親 國民黨的乳酪被偷走了？

柯文哲在雙城論壇上說，到今天他還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。這不是什麼新的論述，但在台灣走向全面抗中的洪流中，柯文哲這席話，展示了柯文哲的抗壓性，也凸顯了國民黨的荏弱。

澎湖塞爆、金門好挫 觀光局推「偽出國」苦了離島

疫情重創國旅，業界哀鴻遍野；交通部觀光局非常急切地想有作為，於是配合振興三倍券、安心旅遊、另加上離島優惠，發展出一套「偽出國」的旅遊模式，以為可以救島內觀光模式，沒料到完全未經規畫的拚命往離島推銷客人，形同製造離島蝗災，有限資源不夠蝗蟲掠食，離島民眾卻得承受蝗災吃乾抹盡之苦，觀光局真是豬頭。

黑鷹空難賞罰不公 政府只圖「挺國軍」光環難讓將士服氣

監院調查黑鷹直升機「0102」空難，彈劾空軍第八基地（松山）天氣中心主任任亦偉、戰術管制中心攔管長周士凱等兩位校級軍官，認為他們涉有違失，事前對氣候資訊掌握不佳。本屆監委距卸任不到10天，仍然積極執行職務，敬業態度值得肯定，但彈劾是否合理，恐怕難免爭議。

民進黨腐化劇本同志自編自演ing 蔡英文還要沉默嗎？

蔡英文在民進黨的全代會上貌似真誠地喊話，說社會上有些人用「全面執政必定腐化」寫劇本，民進黨要用行動來證明，這個劇本不會成真。但這段言之諄諄的訓詞，根本沒有任何的約束力，因為這四年多來，她的同志還鬧出不少事。

柯文哲堅持辦雙城論壇 陸學者：為兩岸關係保留一條活路

雙城論壇明天登場，因為新冠病毒疫情，今年是自2010年首屆以來，第一次以網路視訊舉行，沒有實質集會。上海台灣研究所副所長倪永杰指出，在兩岸形勢惡化下，台北市長柯文哲堅持繼續舉行雙城論壇 ，展示了勇氣，他認定兩岸繼續交流才對台灣有利，才有助於台灣未來發展，更是對當前民進黨刻意製造兩岸逆境的一種矯正。

為蘇嘉全配合演出？ 外交部沒說出口的四件事

總統蔡英文兩天前才在民進黨全代會提醒黨員，有人用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大作文章；話才說完，蘇嘉全、蘇震清叔侄就被爆料，印尼代表處在電報文中質疑國營事業遭中間人控制，企圖排除政府以謀取私利，蘇嘉全、蘇震清被藍營指涉，為此兩人開記者會、按鈴告藍營，劇情升高，一時難以收場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。