澎湖塞爆、金門好挫 觀光局推「偽出國」苦了離島

柯文哲在雙城論壇上說，到今天他還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。這不是什麼新的論述，但在台灣走向全面抗中的洪流中，柯文哲這席話，展示了柯文哲的抗壓性，也凸顯了國民黨的荏弱。

2020-07-22 15:34