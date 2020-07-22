澎湖塞爆、金門好挫 觀光局推「偽出國」苦了離島
疫情重創國旅，業界哀鴻遍野；交通部觀光局非常急切地想有作為，於是配合振興三倍券、安心旅遊、另加上離島優惠，發展出一套「偽出國」的旅遊模式，以為可以救島內觀光模式，沒料到完全未經規畫的拚命往離島推銷客人，形同製造離島蝗災，有限資源不夠蝗蟲掠食，離島民眾卻得承受蝗災吃乾抹盡之苦，觀光局真是豬頭。
金門後蝗災將侵襲蘭嶼、綠島
「偽出國」豈止是腦袋簡單！以為搭上飛機就等同突破出國禁令，於是小飛機換大飛機飛，機位供應大增；住宿怎麼配合？大官沒想過；離島公共運輸運量不足，管他呢！到處找車租借，安全嗎？合法嗎？租賃車到處亂闖怎麼管制？沒想過。最無法應對的是觀光客買光澎湖、吃光澎湖，反而讓澎湖人生活陷於困境；想吃石蚵、買條海魚？免談。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言