柯文哲堅持辦雙城論壇 陸學者：為兩岸關係保留一條活路
雙城論壇明天登場，因為新冠病毒疫情，今年是自2010年首屆以來，第一次以網路視訊舉行，沒有實質集會。上海台灣研究所副所長倪永杰指出，在兩岸形勢惡化下，台北市長柯文哲堅持繼續舉行雙城論壇 ，展示了勇氣，他認定兩岸繼續交流才對台灣有利，才有助於台灣未來發展，更是對當前民進黨刻意製造兩岸逆境的一種矯正。
上海台灣研究所副所長：柯不畏被打成親中
倪永杰說，柯文哲不畏如今台灣已全面綠化，只要交流就被打成親中舔共，連國民黨縣市長都不敢跟大陸交流的情況，堅持要繼續舉辦雙城論壇，為兩岸關係發展「保留了一條活路」，留下了一點正能量，這次的雙城論壇因新冠疫情，決定採網路視訊，是一項創舉；內容上雙方也以防疫與醫療作為焦點議題，這在全球以中國隱匿疫情為由，紛紛向中國要求賠償，要對中國進行制裁的聲浪下，別具意義。
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