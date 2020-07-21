柯文哲堅持辦雙城論壇 陸學者：為兩岸關係保留一條活路

聯合報 / 記者黃國樑
雙城論壇明登場，首次採網路視訊，大陸學者指出，台北市長柯文哲（左）堅持續辦雙城論壇 ，為兩岸關係發展「保留了一條活路」，圖為2019年雙城論壇。圖／聯合報系資料照片
雙城論壇明登場，首次採網路視訊，大陸學者指出，台北市長柯文哲（左）堅持續辦雙城論壇 ，為兩岸關係發展「保留了一條活路」，圖為2019年雙城論壇。圖／聯合報系資料照片

雙城論壇明天登場，因為新冠病毒疫情，今年是自2010年首屆以來，第一次以網路視訊舉行，沒有實質集會。上海台灣研究所副所長倪永杰指出，在兩岸形勢惡化下，台北市長柯文哲堅持繼續舉行雙城論壇 ，展示了勇氣，他認定兩岸繼續交流才對台灣有利，才有助於台灣未來發展，更是對當前民進黨刻意製造兩岸逆境的一種矯正。

上海台灣研究所副所長：柯不畏被打成親中

倪永杰說，柯文哲不畏如今台灣已全面綠化，只要交流就被打成親中舔共，連國民黨縣市長都不敢跟大陸交流的情況，堅持要繼續舉辦雙城論壇，為兩岸關係發展「保留了一條活路」，留下了一點正能量，這次的雙城論壇因新冠疫情，決定採網路視訊，是一項創舉；內容上雙方也以防疫與醫療作為焦點議題，這在全球以中國隱匿疫情為由，紛紛向中國要求賠償，要對中國進行制裁的聲浪下，別具意義。

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國民黨 疫情 雙城論壇 民進黨 柯文哲

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