為蘇嘉全配合演出？ 外交部沒說出口的四件事
總統蔡英文兩天前才在民進黨全代會提醒黨員，有人用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大作文章；話才說完，蘇嘉全、蘇震清叔侄就被爆料，印尼代表處在電報文中質疑國營事業遭中間人控制，企圖排除政府以謀取私利，蘇嘉全、蘇震清被藍營指涉，為此兩人開記者會、按鈴告藍營，劇情升高，一時難以收場。
這份外交部密件是由國民黨革實院院長羅智強、北市議員游淑慧、國民黨文傳會主委王育敏等人揭露，出示的電報公文指蘇震清等人是「2017年（民國106年）出訪印尼」，蘇嘉全、蘇震清稱2017年從未到過印尼，而是2016年8月6日與立法院參訪團成員包括立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇等人前往印尼；看來，藍營在時間點確實有誤，但重點仍在於外交部這份電文是否為真，只是誤植日期而已？
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