還不見藥效又想換處方 雪隧問題真能被治好？

雪隧塞車，沒有最塞，只有更塞，民眾黨主席柯文哲18日到宜蘭，為了確保不會被塞在雪山隧道改搭火車，他的「趨吉避凶」，道出許多用路人的辛酸。如何解雪隧塞車考倒歷任交通部長。5年前，交通部和宜蘭縣政府曾建立平台，商議各種交通問題，解決方案也在執行中，可惜今年因停止補助將要斷炊，交通部請專家把脈開藥，卻無視還在原本的解方還在服藥過程、藥效尚不知，這樣真能找到解藥？

端午連假國道5號連塞32小時，史上最長，引發民怨。7月中放暑假後，因為不能出國，大批國旅人潮讓雪隧天天塞，能不塞到就該歡呼了。