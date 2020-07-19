【綠全代會風雲4】誰來接棒與黨內「阿扁們」 蔡英文不可迴避的挑戰
蔡英文總統回任民進黨主席的首次中常委等黨職改選結果，黨內權力與派系結構變化不大，但仍可看見派系激烈角力。現階段黨內維持尊蔡基調，隨著蔡的任期愈來愈接近尾聲，各派系與可能接班人的權鬥，勢必更加暗潮洶湧，如何防止自身「跛腳」，同時在黨內最少紛爭下交棒，成為後蔡英文時代的一大考驗。
這次民進黨全代會的重頭戲，是中常委等黨權力核心改選。蔡英文邁入總統第二任期，加上蔡重掌黨機器，各派系為了進入黨內權力核心，也為了2022年地方選舉，乃至2024年大選接班布局，無不大秀肌肉展現實力，卯足全力催票固票。
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