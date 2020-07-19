【綠全代會風雲4】誰來接棒與黨內「阿扁們」 蔡英文不可迴避的挑戰

聯合報 / 記者周佑政
前總統陳水扁（左）在兒子陳致中（右）的陪同下出席全代會投票，結束後向媒體揮手離去。記者葉信菉／攝影
前總統陳水扁（左）在兒子陳致中（右）的陪同下出席全代會投票，結束後向媒體揮手離去。記者葉信菉／攝影

蔡英文總統回任民進黨主席的首次中常委等黨職改選結果，黨內權力與派系結構變化不大，但仍可看見派系激烈角力。現階段黨內維持尊蔡基調，隨著蔡的任期愈來愈接近尾聲，各派系與可能接班人的權鬥，勢必更加暗潮洶湧，如何防止自身「跛腳」，同時在黨內最少紛爭下交棒，成為後蔡英文時代的一大考驗。

這次民進黨全代會的重頭戲，是中常委等黨權力核心改選。蔡英文邁入總統第二任期，加上蔡重掌黨機器，各派系為了進入黨內權力核心，也為了2022年地方選舉，乃至2024年大選接班布局，無不大秀肌肉展現實力，卯足全力催票固票。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

蔡英文 民進黨 陳水扁

相關新聞

軍方墜機背後的造神術 已成民進黨遮醜的政治工具

造神，可以休矣。這一年來，多起軍方意外事故，造成多起傷亡，政府馬上創造故事，將死難者神格化，塑造英雄，藉以遮蓋傷亡事故背後存在的人為錯誤，同時爭取政治宣傳的價值，把原本可能對政府造成傷害的意外事件，藉著造神幫政府加分。

【綠全代會風雲4】誰來接棒與黨內「阿扁們」 蔡英文不可迴避的挑戰

蔡英文總統回任民進黨主席的首次中常委等黨職改選結果，黨內權力與派系結構變化不大，但仍可看見派系激烈角力。現階段黨內維持尊蔡基調，隨著蔡的任期愈來愈接近尾聲，各派系與可能接班人的權鬥，勢必更加暗潮洶湧，如何防止自身「跛腳」，同時在黨內最少紛爭下交棒，成為後蔡英文時代的一大考驗。

柯文哲嗡嗡嗡高雄鐵人行 藏不住民眾黨的黨員隱憂

柯文哲拚了！為了高雄市長補選，昨晚他南下旗山掃街，今天連續14小時輔選吳益政，鐵人行程讓人側目，但密集行程卻藏不住柯及民眾黨的隱憂，即便自家民調才說柯市長的滿意度持平，但民眾黨兩星期後要舉行的黨員大會能不能開得成，才是最大的考驗。

蘇揆一怒震動警界 卻把自己的臉打腫了

行政院長蘇貞昌一怒震天下， 他以治安不佳，重砲批評高雄、台南接連發生重大刑案後，警政署長陳家欽立即將被點名的兩位直轄市警察局長撤換，並發布接任人選，警界基層議論紛紛，為兩人抱不平。近日警察大學第十七屆傑出校友評選的候選名單曝光，被拔官的台南市前警察局長周幼偉赫然在列，推薦人還是陳家欽，實在諷刺。

年輕教授除了低薪 收不到博士生更直接判「學術死刑」

台灣的教授薪資不如國外，學者選擇應聘國家、 要不要回鄉工作時，除了薪水，家人、研究環境等都是重要考慮因素。對在研究型大學任教的學者，「收不到博士生」對年輕教授來說，幾乎是「學術的死刑」，不僅讓台灣學術研究受限，更是台灣邁進頂級研究的罩門。

蘇揆心疼外孫女的汗 有看到小明家人們的淚嗎？

行政院長蘇貞昌日前突然宣布，兩年內全國中小學班班有冷氣。蘇揆還提到這項政策的原因，是因為外孫女在學校熱得一頭汗水，立委女兒蘇巧慧「講出年輕媽媽的心境」回家向他爭取。對照近半年來回不了台灣的「小明們」和他們的台灣父母、爺爺奶奶們，心疼外孫女流汗的蘇揆，是否看見這些國人流的淚？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。