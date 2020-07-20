公司只剩自理沒有治理 大同之亂給市場的慘痛教訓

聯合報 / 記者何醒邦
大同股東會爆發董事改選爭議，公司派與市場派持續激烈攻防，引發各界關注。圖／聯合報系資料照片
大同股東會爆發董事改選爭議，公司派與市場派持續激烈攻防，引發各界關注。圖／聯合報系資料照片

大同股東會後短短十多天，主管機關採取史上最嚴厲的措辭與行動，出重手多路裁罰，包括金管會宣布大同公司不得再自辦股務、經濟部駁回大同公司派的董事變更登記、投資人保護中心提起解任大同董座林郭文艷的訴訟、證交所把大同打入全額交割股等，讓市場派從原本的全軍覆沒，竟出現翻盤契機。

公司派強勢操縱股東會 踩到官方底線

大同經營權之爭出現戲劇化轉變的原因，在於大同公司派強勢操縱股東會的董事改選，逕自認定50%以上的「非己陣營」股東無表決權等行為，不止嚴重影響股東權益，也違背公司治理、股東行動主義，引發外界譁然、惹怒官方；由於玩太大，爭議持續延燒，風向已變，也讓前幾年都還算幫忙的主管機關，不得不出手。

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