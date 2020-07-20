公司只剩自理沒有治理 大同之亂給市場的慘痛教訓

行政院長蘇貞昌一怒震天下， 他以治安不佳，重砲批評高雄、台南接連發生重大刑案後，警政署長陳家欽立即將被點名的兩位直轄市警察局長撤換，並發布接任人選，警界基層議論紛紛，為兩人抱不平。近日警察大學第十七屆傑出校友評選的候選名單曝光，被拔官的台南市前警察局長周幼偉赫然在列，推薦人還是陳家欽，實在諷刺。

2020-07-18 17:23