柯文哲嗡嗡嗡高雄鐵人行 藏不住民眾黨的黨員隱憂
柯文哲拚了！為了高雄市長補選，昨晚他南下旗山掃街，今天連續14小時輔選吳益政，鐵人行程讓人側目，但密集行程卻藏不住柯及民眾黨的隱憂，即便自家民調才說柯市長的滿意度持平，但民眾黨兩星期後要舉行的黨員大會能不能開得成，才是最大的考驗。
四年前一日雙塔轟動 如今人氣仍在？
四年前228的「一日雙塔」壯舉，讓柯文哲搶盡媒體鏡頭，柯氏旋風也成了政壇主遊律；去年組黨後，今年228柯文哲還想複製「一日雙塔」經驗，但因疫情而作罷，但昨晚旗山夜市的無預警現身，確實製造一些驚喜，不少逛夜市的民眾要求合影，秘書長謝立功還充當攝影師幫大家拍照，今天一早5點半到晚上6點半，柯在旗美地區安排9個行程，顯然是另類的「一日雙塔」。
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