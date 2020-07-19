柯文哲嗡嗡嗡高雄鐵人行 藏不住民眾黨的黨員隱憂

行政院長蘇貞昌日前突然宣布，兩年內全國中小學班班有冷氣。蘇揆還提到這項政策的原因，是因為外孫女在學校熱得一頭汗水，立委女兒蘇巧慧「講出年輕媽媽的心境」回家向他爭取。對照近半年來回不了台灣的「小明們」和他們的台灣父母、爺爺奶奶們，心疼外孫女流汗的蘇揆，是否看見這些國人流的淚？

2020-07-18 11:21