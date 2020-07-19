軍方墜機背後的造神術 已成民進黨遮醜的政治工具

聯合報 / 記者高凌雲
總統蔡英文（蹲下者）日前到新竹弔唁殉職飛官和慰問家屬。 記者巫鴻瑋／翻攝
總統蔡英文（蹲下者）日前到新竹弔唁殉職飛官和慰問家屬。 記者巫鴻瑋／翻攝

造神，可以休矣。這一年來，多起軍方意外事故，造成多起傷亡，政府馬上創造故事，將死難者神格化，塑造英雄，藉以遮蓋傷亡事故背後存在的人為錯誤，同時爭取政治宣傳的價值，把原本可能對政府造成傷害的意外事件，藉著造神幫政府加分。

日本二戰末期造軍神 其實是窮兵黷武末日

任何黨派的政府，基於其自身的政治需要，都會沉溺於造神這種自慰式的宣傳手法。抗戰期間，宣傳誇大戰果在所難免，八一四空戰大捷，其中日本海軍航空隊的傷亡，就可能禁不起歷史檢驗，掉在上海外灘百貨公司的炸彈，甚至是中國空軍不小心扔下去的。日人在二戰末期，捏造戰果，更是不計其數，1944年10月日本海軍飛行員關行男駕機衝撞美國海軍航母，馬上被奉為軍神，殊不知，這種造神的背後，其實是窮兵黷武的末日。

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