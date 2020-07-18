蘇揆一怒震動警界 卻把自己的臉打腫了

行政院長蘇貞昌一怒震天下， 他以治安不佳，重砲批評高雄、台南接連發生重大刑案後，警政署長陳家欽立即將被點名的兩位直轄市警察局長撤換，並發布接任人選，警界基層議論紛紛，為兩人抱不平。近日警察大學第十七屆傑出校友評選的候選名單曝光，被拔官的台南市前警察局長周幼偉赫然在列，推薦人還是陳家欽，實在諷刺。

蘇貞昌回鍋閣揆之後，不改「酷吏」風格，對部屬要求相當嚴格，他嚴懲觀光局官員耍特權、重話斥責將陳家欽函辦的內政部長徐國勇，還罕見火速拔掉兩位警察局長，他視察高雄榮總屏東分院時詢問院長，院內停車位有多少，答不出來的院長還被他當場電爆，絲毫不假情面。