親台派？中國幫？垂秀夫其實是「日本利益派」

報載前日本駐中國公使，現任外務省官房長官的垂秀夫，將接替橫井裕成為駐中國大使，如果這項人事任命成真，將是日本外務省「中國幫」部隊的回歸，也是安倍想要與美國脫勾，積極改善對中關係的象徵。

派駐「中國幫」慣例 被民主黨打破

自從1972年中日建交以來，日本派駐中國的大使，大多是在台灣或中國大陸學習中文，具有派駐台灣及北京熟悉兩岸事務，也就是所謂的「中國幫」，然而，這項傳統卻在2010年被民主黨政府給打破了，中日兩國因為釣島關係急轉直下，日本政府改派企業界出身的丹羽宇一郎，安倍上台之後更派不具中國經驗的木寺昌人，而主管中國事務的外務省中國課長，更是以不懂中文的美國派來取代。