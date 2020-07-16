紓困也排、振興券也排 政府救經濟像拿納稅人的錢吃全民豆腐

聯合報 / 記者陳洛薇
振興經濟三倍券昨開賣，郵局志工持續在門口舉牌宣導今天僅身分證尾數雙號的民眾購買。 記者潘俊宏／攝影
振興經濟三倍券昨開賣，郵局志工持續在門口舉牌宣導今天僅身分證尾數雙號的民眾購買。 記者潘俊宏／攝影

炙熱的盛暑，老人家們在郵局排隊，等著領振興三倍券，熱得拿扇子、報紙搧不停。 政府宣導「不要急著領」，還會推出晚鳥優惠，希望分散人潮。但振興券是為了振興頹落不振的景氣，對廣大納稅人而言，掏了錢還要排隊領取，對業者而言則是救急，難道連紓困救急也要像購買口罩政策一樣，「我OK，你先領嗎？」

救急振興卻推晚鳥 擾民政策現形

振興券可以購買、使用到年底，但可能因為先前已經被吊足胃口三個多月，許多人趕著第一天就去領券，才會衍生諸多亂象。有老人家霧煞煞，搞不清楚振興券的單雙號購買規則，白跑一趟。超商也出現排隊人潮，甚至多家超商系統大當機；買到三倍券的民眾也不是很開心，直說外國都是一萬到三萬元，且現在一千元是自己買的，實際拿到的利益才兩千元，其實是花一千元，拿回自己的三千元稅金，政府卻擴大宣傳美名為三倍券。 

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郵局 三倍券

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