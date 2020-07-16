紓困也排、振興券也排 政府救經濟像拿納稅人的錢吃全民豆腐

小小明可以回家了，小明繼續卡著。陸委會說，防疫人倫難兩全，這是政策鬆綁的第一步，是兼顧人道與弱小優先的選擇。不過，從二月疫情指揮官陳時中拒絕所有小明回台時說，「自己選擇的國籍，現在就要承擔」，到如今只開小門讓小小明回家時又說，「他們到台灣後，未來有可能是我們的國人」；顯然，防疫從來不是真正的考量，連半套都不到的人倫也稱不上真正的人道。

2020-07-16 15:30