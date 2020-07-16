開小門讓小小明回家 半套人倫不是真的人道

小小明可以回家了，小明繼續卡著。陸委會說，防疫人倫難兩全，這是政策鬆綁的第一步，是兼顧人道與弱小優先的選擇。不過，從二月疫情指揮官陳時中拒絕所有小明回台時說，「自己選擇的國籍，現在就要承擔」，到如今只開小門讓小小明回家時又說，「他們到台灣後，未來有可能是我們的國人」；顯然，防疫從來不是真正的考量，連半套都不到的人倫也稱不上真正的人道。

有條件開放外籍人士 小明們仍被拒

從3月19日開始，外籍人士持有我國居留證者已經可以入境，但同樣持有居留證的小明被剔除在外；台灣解封後，自6月17日起允許第一批應屆畢業的境外生開始返台，當然不包括陸生，更不用說已經一個學期無法回校上課的小明；6月22日起，台灣也開始有條件地對一些外國商務人士開啟國門，但台灣人子女的小明還是無條件地被拒於國門之外。