大巨蛋與雙子星都「默默進行、自動成型」 人民的聲音在哪？
鐵道部園區近來開幕，一旁雙子星大樓最快明年取得建照。不少民眾或許因為去年雙子星得標者涉國安爭議已被擋下，卻不知道一切只是換湯不換藥：雙子星正如停工5年間自動成型的大巨蛋，一直都在軌道上，很快就會在北門這塊具標竿意義的文史區塊「兩柱擎天」。
都市計畫官方主導 民眾很難參與
為何從默默長大的大巨蛋，到靜靜埋種的雙子星，民眾儘管一路不滿，總只淪為紙上煙花，從來無法有效擋住？說來都因現有都市設計、都市計畫，主事者都是官方，頂多加上其找來的學者專家。民眾往往在規畫審議都已通過，甚至廠商都已簽約時，才恍然大悟原來城市面貌又將劇變。
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