大巨蛋與雙子星都「默默進行、自動成型」 人民的聲音在哪？

立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，在總統蔡英文力挺下，總統府前秘書長陳菊出任監察院長已成定局，藍綠勢必會有一番攻防，立法院今天被層層拒馬包圍，頗有山雨欲來之勢，國民黨戲稱「陳菊來了！立院戒嚴」，不過，讓陳菊難堪的是監察院調查報告曝光，三億多元善款被恣意挪用，此刻最矛盾的恐怕是百般護航陳菊的民進黨人吧？

2020-07-13 19:44