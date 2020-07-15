才聲明南海主權就被美軍否認 蔡政府的沉默傷了太平島的國旗
外交部昨天才聲明中華民國擁有南海主權，今天就被美國海軍否認。美軍軍艦穿越南海，美國海軍第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）說，藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於無害通過的限制，捍衛國際法的海上航行自由權。中華民國對於南海主權的主張，被美國海軍軍艦公然挑戰，民進黨政府毫無辦法，這就是蔡英文總統口中的捍衛中華民國主權？
美若提台灣政府總興奮 這次卻反常
每每美方官員若是發言提到台灣兩個字，民進黨政府就興奮異常，大肆吹噓，但是第七艦隊公開發言挑戰中華民國對南海主權的立場，聲明中不只是針對大陸與越南，還提到了台灣，這回，民進黨政府沉默無語了，美軍不只是不承認北京對南海主權的主張，也否認中華民國的主張。
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