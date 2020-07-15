才聲明南海主權就被美軍否認 蔡政府的沉默傷了太平島的國旗

聯合報 / 記者高凌雲
107年1月1日拂曉，駐防在「國境極南」南沙太平島的海巡署官兵，在島上「南疆鎖鑰」國碑前舉行擴大升旗典禮。圖／海巡署提供
107年1月1日拂曉，駐防在「國境極南」南沙太平島的海巡署官兵，在島上「南疆鎖鑰」國碑前舉行擴大升旗典禮。圖／海巡署提供

外交部昨天才聲明中華民國擁有南海主權，今天就被美國海軍否認。美軍軍艦穿越南海，美國海軍第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）說，藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於無害通過的限制，捍衛國際法的海上航行自由權。中華民國對於南海主權的主張，被美國海軍軍艦公然挑戰，民進黨政府毫無辦法，這就是蔡英文總統口中的捍衛中華民國主權？

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