被恣意挪用的3億善款 與百般護航陳菊的民進黨

聯合報 / 主筆室
陳菊被提名出任監察院長掀起政治風暴，蔡英文意志堅定，陳菊勢在必得，使得民進黨跟著全體畫押。圖／聯合報系資料照片
陳菊被提名出任監察院長掀起政治風暴，蔡英文意志堅定，陳菊勢在必得，使得民進黨跟著全體畫押。圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，在總統蔡英文力挺下，總統府前秘書長陳菊出任監察院長已成定局，藍綠勢必會有一番攻防，立法院今天被層層拒馬包圍，頗有山雨欲來之勢，國民黨戲稱「陳菊來了！立院戒嚴」，不過，讓陳菊難堪的是監察院調查報告曝光，三億多元善款被恣意挪用，此刻最矛盾的恐怕是百般護航陳菊的民進黨人吧？        

處理監院人事案前夕 立院被拒馬包圍

陳菊被提名出任監察院長掀起政治風暴，蔡英文意志堅定，陳菊勢在必得，使得民進黨跟著全體畫押，藍營雖不擅議事攻防，但綠營擔心差池，仍在藍營夜襲立院後二十四小時排班，在處理監察院人事同意權案前夕，立法院更升高戒備，藍委今天帶著媒體「導覽」院區四周的拒馬風光，怒批是「戒嚴的立院」、「立法院監獄」，對於坐過牢、即將出任監察院長兼國家人權委員會主委的陳菊來說，恐怕是最諷刺的畫面之一。  

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

陳菊 監察院 捐款

相關新聞

被恣意挪用的3億善款 與百般護航陳菊的民進黨

立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，在總統蔡英文力挺下，總統府前秘書長陳菊出任監察院長已成定局，藍綠勢必會有一番攻防，立法院今天被層層拒馬包圍，頗有山雨欲來之勢，國民黨戲稱「陳菊來了！立院戒嚴」，不過，讓陳菊難堪的是監察院調查報告曝光，三億多元善款被恣意挪用，此刻最矛盾的恐怕是百般護航陳菊的民進黨人吧？

網軍、候選人、網紅節目 與時代脫節的失職選罷法

監察院公布2020年總統政治獻金收支，揭露藍綠的總統候選人韓國瑜、蔡英文都曾經自費上網紅節目「博恩夜夜秀」。這種選舉季節的「假節目、真置入」情況，浮出檯面。綜觀現行的法規，對此沒有任何約束。

外展移工「4大難關」 政府高層出怪招沒人想埋單

為了幫彰濱工業區廠商解決缺工問題的外展移工政策，因為沒有非營利團體想接，面臨上不了路的窘境。事實上，原本各方就不看好此案，但因來自政府高層交辦，經濟部與勞動部趕鴨子上架，一個負責規畫制度，一個被迫修法鬆綁，最後竟卡在誰來當雇主？高層想出來的「怪招」如何收拾，搞得經濟部灰頭土臉。

被侯攔車趁機平衡「家天下」 蘇貞昌忘了最會講的是韓國瑜

行政院長蘇貞昌下鄉，新北市長侯友宜半途攔車，演出一段政治秀，侯精準攔車，蘇巧妙而有智慧的回應，兩人各取所需，蘇對侯說「你最會講」，其實也是在誇自己，隔著車窗交會兩分鐘，蘇竟也能為暗助女兒、家天下的質疑作「平衡」，但他卻忘了，其實最會講的並非侯友宜，而是上月被國家隊罷免的高雄市前市長韓國瑜。

反統一法VS.反港獨法 蔡政府五十步笑百步

香港國安法第43條的實施細則，赫然出現了「台灣」，亦即香港警務處處長為了防止或偵查危害國家安全罪行需要，可以在香港保安局局長批准下，要求外國及「台灣」政治性組織及其代理人提供涉港活動資料。「台灣」以一個負面的名詞與形象，進入香港的法律，可謂十分罕見。

首爾市長朴元淳選擇輕生 看南韓父權主義下的恥感心理

三連霸首爾市長，同時也被視為2022年總統大選熱門人選的朴元淳，昨日自殺身亡，外界認為是因女秘書指控他性騷擾，此事震驚韓國社會，也打亂文在寅政治接班的一盤好棋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。