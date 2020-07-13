被恣意挪用的3億善款 與百般護航陳菊的民進黨

立法院臨時會即將處理監察院人事同意權案，在總統蔡英文力挺下，總統府前秘書長陳菊出任監察院長已成定局，藍綠勢必會有一番攻防，立法院今天被層層拒馬包圍，頗有山雨欲來之勢，國民黨戲稱「陳菊來了！立院戒嚴」，不過，讓陳菊難堪的是監察院調查報告曝光，三億多元善款被恣意挪用，此刻最矛盾的恐怕是百般護航陳菊的民進黨人吧？

處理監院人事案前夕 立院被拒馬包圍

陳菊被提名出任監察院長掀起政治風暴，蔡英文意志堅定，陳菊勢在必得，使得民進黨跟著全體畫押，藍營雖不擅議事攻防，但綠營擔心差池，仍在藍營夜襲立院後二十四小時排班，在處理監察院人事同意權案前夕，立法院更升高戒備，藍委今天帶著媒體「導覽」院區四周的拒馬風光，怒批是「戒嚴的立院」、「立法院監獄」，對於坐過牢、即將出任監察院長兼國家人權委員會主委的陳菊來說，恐怕是最諷刺的畫面之一。