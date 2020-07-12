被侯攔車趁機平衡「家天下」 蘇貞昌忘了最會講的是韓國瑜

聯合報 / 主筆室
新北市長侯友宜（右）精準攔車，蘇行政院長蘇貞昌（左）巧妙而有智慧的回應，兩人各取所需，蘇對侯說「你最會講」，其實也是在誇自己。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜（右）精準攔車，蘇行政院長蘇貞昌（左）巧妙而有智慧的回應，兩人各取所需，蘇對侯說「你最會講」，其實也是在誇自己。圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌下鄉，新北市長侯友宜半途攔車，演出一段政治秀，侯精準攔車，蘇巧妙而有智慧的回應，兩人各取所需，蘇對侯說「你最會講」，其實也是在誇自己，隔著車窗交會兩分鐘，蘇竟也能為暗助女兒、家天下的質疑作「平衡」，但他卻忘了，其實最會講的並非侯友宜，而是上月被國家隊罷免的高雄市前市長韓國瑜。

侯友宜精準攔車 蘇隨扈嚇出冷汗

侯友宜昨天上午在金山、石門有兩個行程，一個是金山衛生所動土典禮，另外一個是消防局石門分隊啟用典禮，都是老早就安排好的，蘇貞昌到中角灣衝浪基地是兩天前通知新北市，坦白說，侯友宜要半路攔蘇貞昌的車隊，還真是不容易，但事在人為，侯出手精準，有如老練刑警辦案，他在前往石門的路上攔截蘇貞昌座車，還真讓蘇的隨扈嚇出一身冷汗。

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