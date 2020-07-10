戴上817萬票權力魔戒 蔡英文對內對外溝通皆失能

聯合報 / 記者周佑政
蔡英文總統年初以817萬多高票連任，不過蔡政府第二任期展開後，外界看到的是執政黨對內與對外溝通皆失能。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統年初以817萬多高票連任，不過蔡政府第二任期展開後，外界看到的是執政黨對內與對外溝通皆失能。圖／聯合報系資料照片

揮別2018年地方選舉挫敗，蔡英文總統年初以817萬多高票連任，她在勝選之夜向人民保證，「絕對不會因為勝利，就忘記了反省。」不過蔡政府第二任期展開後，從考監委提名爭議，到農田水利會改制、採行陪審或參審制度，乃至更大面向的修憲、環境議題，外界看到的是執政黨對內與對外溝通皆失能。

過去「戰友」砲打民進黨 蔡總統警鐘

蔡總統風光連任，民進黨再度「完全執政」，過去幾個月因為新冠肺炎疫情肆虐，蔡政府全心投入防疫，獲得不錯的評價。在應對疫情之餘，不同領域的爭議與挑戰也接踵而來，但共同現象是，過去與綠營站在一起的「戰友」，紛紛站上火線砲打民進黨，這對蔡總統與民進黨而言，不啻為一記警鐘。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

民進黨 農田水利會 蔡英文

相關新聞

戴上817萬票權力魔戒 蔡英文對內對外溝通皆失能

揮別2018年地方選舉挫敗，蔡英文總統年初以817萬多高票連任，她在勝選之夜向人民保證，「絕對不會因為勝利，就忘記了反省。」不過蔡政府第二任期展開後，從考監委提名爭議，到農田水利會改制、採行陪審或參審制度，乃至更大面向的修憲、環境議題，外界看到的是執政黨對內與對外溝通皆失能。

打大同虎虎生風、輕放蘇嘉全外甥 這是同一個經濟部？

綠營又被爆料了，藍委披露總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊，妻小承作公司制服、員工旅遊及採購標案，經濟部處理將近一年，竟無任何懲處，也沒有送檢調，公文列密件，對照經濟部對大同出招，打得可是虎虎生風，還真是讓人懷疑這是同一個經濟部嗎？

從趨吉避凶到沒競爭力 林佳龍的同理心讓人很「隔閡」

解封滿月，交通部長林佳龍偕衛福部長陳時中、台北市長柯文哲搭巴士行銷觀光，原本是要為業者打氣，但林一席「市場盤整、重新洗牌」說法反而刺傷業者；林佳龍雖辯稱是新聞標題下得聳動，但和他的原話有隔閡，不過，證諸他近來發言，很難不讓人對他產生傲慢又很會「趨吉避凶」的感覺。

川普退世衛充滿政治考量 台灣這次還要貿然選邊站？

在美國總統川普亟需穩住選情與疫情之際，美國通知聯合國明年7月6日退出世界衛生組織，政治動機相當明顯，為年底總統大選，也為進一步對抗北京；不可排除，當動機消失，可能撤銷決定。這是個充滿政治意圖與變數的決定，無論美國是否另起組織，無論川普與拜登選情如何，積極拓展國際空間的台灣，都不該選邊站。

搭太多喊查行動軌跡？ 柯文哲這麼怕人用何苦推定期票

北捷推出1280月票兩年，發現有民眾搭好搭滿，月搭一萬元，但遭柯文哲批評說，這是「何方神聖」，應是「搭捷運做快遞」，還要局處調查行動軌跡。

「訓斥」大法官作秀過頭 蔡總統眼裡還有權力分立？

正當立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商、司改團體力爭陪審參審一併試行之際，前大法官許玉秀爆料，蔡總統曾命令大法官呂太郎向她報告修法事宜，並當面訓斥，在場司改成員也說蔡總統「有上火」；蔡以作秀舉動討好司改團體在前，力拒陪審在後，實已註定國民參與刑事審判法只是民進黨的一場司改秀而已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。