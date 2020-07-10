戴上817萬票權力魔戒 蔡英文對內對外溝通皆失能
揮別2018年地方選舉挫敗，蔡英文總統年初以817萬多高票連任，她在勝選之夜向人民保證，「絕對不會因為勝利，就忘記了反省。」不過蔡政府第二任期展開後，從考監委提名爭議，到農田水利會改制、採行陪審或參審制度，乃至更大面向的修憲、環境議題，外界看到的是執政黨對內與對外溝通皆失能。
過去「戰友」砲打民進黨 蔡總統警鐘
蔡總統風光連任，民進黨再度「完全執政」，過去幾個月因為新冠肺炎疫情肆虐，蔡政府全心投入防疫，獲得不錯的評價。在應對疫情之餘，不同領域的爭議與挑戰也接踵而來，但共同現象是，過去與綠營站在一起的「戰友」，紛紛站上火線砲打民進黨，這對蔡總統與民進黨而言，不啻為一記警鐘。
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