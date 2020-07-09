打大同虎虎生風、輕放蘇嘉全外甥 這是同一個經濟部？
綠營又被爆料了，藍委披露總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊，妻小承作公司制服、員工旅遊及採購標案，經濟部處理將近一年，竟無任何懲處，也沒有送檢調，公文列密件，對照經濟部對大同出招，打得可是虎虎生風，還真是讓人懷疑這是同一個經濟部嗎？
若非系統性包庇 公文為何鎖經部抽屜？
國民黨立法院黨團揭露唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉四件弊案，內部調查結果屬實，不僅無懲處也未函送，公文更被列為密件，直批根本是「國王人馬」系統性包庇；雖然蘇、張都強硬回應，蘇稱國民黨「僅以親屬關係惡意羅織」、「一切就應依司法秉公處置，不容寬貸」，張指國民黨抹黑，牽扯長官及長輩，他感到遺憾悲憤，為不再讓國民黨榨取政治利益，他將辭總經理。
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