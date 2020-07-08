從趨吉避凶到沒競爭力 林佳龍的同理心讓人很「隔閡」
解封滿月，交通部長林佳龍偕衛福部長陳時中、台北市長柯文哲搭巴行銷觀光，原本是要為業者打氣，但林一席「市場盤整、重新洗牌」說法反而刺傷業者；林佳龍雖辯稱是新聞標題下得聳動，但和他的原話有隔閡，不過，證諸他近來發言，很難不讓人對他產生傲慢又很會「趨吉避凶」的感覺。
退場說引發爭議 稱新聞標題聳動
面對疫情，旅遊業首當其衝，林佳龍受訪表示，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場等；林佳龍的話很專業，但少了同理心，也沒有溫度，難怪業者聽來刺耳，指有無競爭力、倒閉或存在，都是市場機制，每個人有各自的經營方式和特色，官員應予尊重，而不是把旅行社說得好像很糟糕，這種發言讓人覺得傲慢。
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