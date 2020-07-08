川普退世衛充滿政治考量 台灣這次還要貿然選邊站？

解封滿月，交通部長林佳龍偕衛福部長陳時中、台北市長柯文哲搭巴行銷觀光，原本是要為業者打氣，但林一席「市場盤整、重新洗牌」說法反而刺傷業者；林佳龍雖辯稱是新聞標題下得聳動，但和他的原話有隔閡，不過，證諸他近來發言，很難不讓人對他產生傲慢又很會「趨吉避凶」的感覺。

2020-07-08 18:08