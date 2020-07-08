川普退世衛充滿政治考量 台灣這次還要貿然選邊站？
在美國總統川普亟需穩住選情與疫情之際，美國通知聯合國明年7月6日退出世界衛生組織，政治動機相當明顯，為年底總統大選，也為進一步對抗北京；不可排除，當動機消失，可能撤銷決定。這是個充滿政治意圖與變數的決定，無論美國是否另起組織，無論川普與拜登選情如何，積極拓展國際空間的台灣，都不該選邊站。
有「退群王」之稱的川普，因不滿世衛（WHO）防疫不力、以中國大陸為中心等作為，決定退出。美國政府已致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），告知退出世衛，2021年7月6日生效，聯合國也證實收到美方通知，但仍需確認美國是否符合退出的所有條件。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言