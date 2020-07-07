「訓斥」大法官作秀過頭 蔡總統眼裡還有權力分立？

聯合報 / 主筆室
前大法官許玉秀（圖）日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來喝斥，府方指為憑空指控。記者潘俊宏／攝影
前大法官許玉秀（圖）日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來喝斥，府方指為憑空指控。記者潘俊宏／攝影

正當立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商、司改團體力爭陪審參審一併試行之際，前大法官許玉秀爆料，蔡總統曾命令大法官呂太郎向她報告修法事宜，並當面訓斥，在場司改成員也說蔡總統「有上火」；蔡以作秀舉動討好司改團體在前，力拒陪審在後，實已註定國民參與刑事審判法只是民進黨的一場司改秀而已。

前大法官許玉秀爆料，公民團體3月27日面見總統時，抱怨司法院和民間團體的互動不佳，總統不假辭色地責罵在場的司法院秘書長林輝煌，還命他立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，嚴厲地把呂喝斥一頓；許玉秀痛批，這恐怕在世界憲法史上絕無僅有，蔡英文根本不懂權力分立。

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