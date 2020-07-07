「訓斥」大法官作秀過頭 蔡總統眼裡還有權力分立？

在新冠疫情持續擴散及熊本水災的雙重肆虐下，日本於昨日舉行東京都知事選舉，正如選前所預期，在執政自民黨的「暗助」下，小池百合子輕易地擊敗其他21名候選人順利連任知事，而令人訝異的是，在東京第二波疫情再起的情況下，小池仍然能夠囊括六成的選票，比第二名的宇都宮健兒還多出四成五的選票，由此可見，日本選民是期盼穩定大於改變。

2020-07-06 13:36