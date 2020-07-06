小池敢做秀敢自嘲 翻轉年輕民意成日政壇唯一明星
在新冠疫情持續擴散及熊本水災的雙重肆虐下，日本於昨日舉行東京都知事選舉，正如選前所預期，在執政自民黨的「暗助」下，小池百合子輕易地擊敗其他21名候選人順利連任知事，而令人訝異的是，在東京第二波疫情再起的情況下，小池仍然能夠囊括六成的選票，比第二名的宇都宮健兒還多出四成五的選票，由此可見，日本選民是期盼穩定大於改變。
小池「7個零」政策 僅1個零達標
只是，令人懷疑的是，小池百合子過去四年的政績並不亮眼，甚至還有些落漆，例如小池最著名的政見便是「七個零」政策，至今只有寵物「零撲殺」勉強達標，而築地市場遷移問題，也因為豐洲市場地下水汙染問題整整延宕兩年多，甚至許多攤家至今還拒絕遷入新的豐洲市場，重頭戲2020年的東奧，也在疫情持續肆虐下，明年能否順利舉行，仍屬未知之數。
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