小池敢做秀敢自嘲 翻轉年輕民意成日政壇唯一明星

聯合報 / 主筆室
順利連任的東京都知事小池百合子勝選後表示將加強防疫措施以免新冠病毒疫情再起。 法新社
順利連任的東京都知事小池百合子勝選後表示將加強防疫措施以免新冠病毒疫情再起。 法新社

在新冠疫情持續擴散及熊本水災的雙重肆虐下，日本於昨日舉行東京都知事選舉，正如選前所預期，在執政自民黨的「暗助」下，小池百合子輕易地擊敗其他21名候選人順利連任知事，而令人訝異的是，在東京第二波疫情再起的情況下，小池仍然能夠囊括六成的選票，比第二名的宇都宮健兒還多出四成五的選票，由此可見，日本選民是期盼穩定大於改變。

小池「7個零」政策 僅1個零達標

只是，令人懷疑的是，小池百合子過去四年的政績並不亮眼，甚至還有些落漆，例如小池最著名的政見便是「七個零」政策，至今只有寵物「零撲殺」勉強達標，而築地市場遷移問題，也因為豐洲市場地下水汙染問題整整延宕兩年多，甚至許多攤家至今還拒絕遷入新的豐洲市場，重頭戲2020年的東奧，也在疫情持續肆虐下，明年能否順利舉行，仍屬未知之數。

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東京 疫情 小池百合子 自民黨

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