「小木栓」蘇建榮推加稅 自己人與「利委」是兩大考驗
未上市櫃股票交易所得免稅衍生的租稅弊端沉疴已久，這也是為何當年財政部長林全會納入最低稅負課稅的原因，如今卻因當年停徵證所稅的修法疏漏而門戶洞開，財長蘇建榮決定出手補破網，可說是為租稅公平跨出一步。但減稅容易加稅難，修法過程必將面臨許多內外壓力，這期間除了府院的支持，財部的論述和策略也必須到位，才能落實改革。
財政部職司籌錢 部長常很為難
財政部原本掌管賦稅、金融等業務，2004年銀行、保險、證券等業務改由新成立的金管會負責，財部業務剩下國庫、賦稅、關務、國產等，其中賦稅業務攸關民眾荷包，因此動輒得咎；而相對於其他部會負責花錢，職司籌錢的財長更是難為。
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