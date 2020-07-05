「小木栓」蘇建榮推加稅 自己人與「利委」是兩大考驗

為了挽救長期低迷的經濟，包括英國、日本等國陸續宣布或規畫有條件解封邊境。中央流行疫情指揮中心3日也宣布，有居留證的外籍及港澳人士入境台灣 ，今天起免附登機前3天的新冠肺炎PCR陰性報告。各國陸續解封的同時，全球新冠肺炎確診人數逼近1150萬例，美國等多國疫情因解封再升溫；台灣放寬入境條件，試問有其他把關的防疫配套？

2020-07-04 17:52