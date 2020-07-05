「小木栓」蘇建榮推加稅 自己人與「利委」是兩大考驗

聯合報 / 記者賴昭穎
蘇建榮曾被稱為「小木栓（小林全）」，這次修法不易，除了要有道德勇氣，更需有智慧，外界都在看。圖／聯合報資料照片
蘇建榮曾被稱為「小木栓（小林全）」，這次修法不易，除了要有道德勇氣，更需有智慧，外界都在看。圖／聯合報資料照片

未上市櫃股票交易所得免稅衍生的租稅弊端沉疴已久，這也是為何當年財政部長林全會納入最低稅負課稅的原因，如今卻因當年停徵證所稅的修法疏漏而門戶洞開，財長蘇建榮決定出手補破網，可說是為租稅公平跨出一步。但減稅容易加稅難，修法過程必將面臨許多內外壓力，這期間除了府院的支持，財部的論述和策略也必須到位，才能落實改革。

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