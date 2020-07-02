選不贏就官派？蔡政府強推水利會改制 藏不住赤裸政治算計

農田水利會改制官派，水利會自救組織走上街頭抗爭，仍撼動不了蔡政府的決心。農田水利會這個被賦予「公法人」特殊地位的農民自治團體，長期與政治沾染上關係，也被視為是選舉動員的利器，因此，無論藍綠哪黨執政，都想把農田水利會收歸國有，將其改制公務機關、會長改為官派，順勢收編其組織及龐大資產。

立法院2018年三讀通過《農田水利會組織通則》，將農田水利會改制為公務機關，會長由政府指派，並訂出現任會長延任2年到今年10月的落日條款。為因應今年10月水利會長改為官派，行政院修正《農田水利法》草案，立法院三讀通過後，確立農田水利會組織規章，現有資產將納入作業基金。