國民黨夜襲固然失利 但民眾黨空耍嘴皮恐難趁勢超車
總統府前秘書長陳菊獲總統提名出任監察院長，國民黨沙盤推演六天，結果夜襲占據立法院議場20小時，民進黨只花一小時即清場奪回，國民黨看似挫敗，其實僅是經驗吃虧，「技不如人」，無關顏面；倒是民眾黨僅耍嘴皮，對重大議題表現顯得可有可無，輕已傷及高雄市長補選選情，實則重挫民眾黨急欲取代國民黨的戰略目標。
超越國民黨 成民眾黨首要KPI
民眾黨捨藍白合作模式，在高雄市提名五連霸市議員吳益政問鼎市長補選，一定程度展現急欲超車國民黨的企圖；黨主席柯文哲日前受訪被問到「民眾黨要在高雄當老二？幹掉國民黨？」，他直言選舉當然一定要選第一名，但變成第一名之前，一定要當第二名，再衝第一名。在在表露民眾黨部署2022及2024的雄心，而超越國民黨則是民眾黨要壯大的第一個KPI。
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