【教師之死2】學校缺經費讓主任枉死 對照前瞻動輒千億元…
因為修繕天花板不慎踩空墜樓身亡的新竹縣蔡姓主任今天舉行告別式，教育部次長親自到場頒發她日來不及領的師鐸獎。一起校園意外凸顯部分中小學校長年經費不足，技工遇缺不補的窘困。對照蔡政府規畫以8年投入8千多億元的前瞻基礎建設預算，顯然百年樹人的「教育」，從來就不是重點項目力。
窮不能窮教育？ 對照意外格外諷刺
行政院長蘇貞昌一再強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，但在死了一名為了修繕天花板不幸摔死的年輕國小主任後，這句話聽在許多學校老師耳中，格外諷刺。這起令人悲痛不幸，不是中央、地方行政機關長官出來哀悼一下，保險理賠、撫卹給錢就好，政府更應該做的，是制度面的檢討。
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