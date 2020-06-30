【教師之死2】學校缺經費讓主任枉死 對照前瞻動輒千億元…

聯合報 / 記者馮靖惠
各國「教育經費占國內生產毛額比率」數據，，台灣平均只有4.8%。圖／聯合報系資料照片
各國「教育經費占國內生產毛額比率」數據，，台灣平均只有4.8%。圖／聯合報系資料照片

因為修繕天花板不慎踩空墜樓身亡的新竹縣蔡姓主任今天舉行告別式，教育部次長親自到場頒發她日來不及領的師鐸獎。一起校園意外凸顯部分中小學校長年經費不足，技工遇缺不補的窘困。對照蔡政府規畫以8年投入8千多億元的前瞻基礎建設預算，顯然百年樹人的「教育」，從來就不是重點項目力。

窮不能窮教育？ 對照意外格外諷刺

行政院長蘇貞昌一再強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，但在死了一名為了修繕天花板不幸摔死的年輕國小主任後，這句話聽在許多學校老師耳中，格外諷刺。這起令人悲痛不幸，不是中央、地方行政機關長官出來哀悼一下，保險理賠、撫卹給錢就好，政府更應該做的，是制度面的檢討。

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【教師之死2】學校缺經費讓主任枉死 對照前瞻動輒千億元…

因為修繕天花板不慎踩空墜樓身亡的新竹縣蔡姓主任今天舉行告別式，教育部次長親自到場頒發她日來不及領的師鐸獎。一起校園意外凸顯部分中小學校長年經費不足，技工遇缺不補的窘困。對照蔡政府規畫以8年投入8千多億元的前瞻基礎建設預算，顯然百年樹人的「教育」，從來就不是重點項目力。

國民黨夜襲固然失利 但民眾黨空耍嘴皮恐難趁勢超車

總統府前秘書長陳菊獲總統提名出任監察院長，國民黨沙盤推演六天，結果夜襲占據立法院議場20小時，民進黨只花一小時即清場奪回，國民黨看似挫敗，其實僅是經驗吃虧，「技不如人」，無關顏面；倒是民眾黨僅耍嘴皮，對重大議題表現顯得可有可無，輕已傷及高雄市長補選選情，實則重挫民眾黨急欲取代國民黨的戰略目標。

港版國安法看美中角力 台灣小心變「香港替代品」

中共全國人大常委會今早在北京以162票全票通過「港版國安法」草案，法案將在明天7月1日生效。該法針對四種罪行進行訴究，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及外部勢力干預，依據初步曝光的內容，前二者最高刑責可判處終身監禁，是十分嚴重的重罪。

國民黨占立院又成笑柄收場 無決心的在野黨是台灣不幸

國民黨立委突襲立法院議場，意在抗爭陳菊監察院長提名案，但以總統府高度，不可能在院長提名問題讓步，國民黨這場仗持續不到20小時，形同熄火，並沒達到預期目標。身為在野黨，只能以戰養戰，要不斷與執政當局對抗，才能創造出公平對話的空間，為將來創造局面，一個連抗爭都沒有決心的在野黨，真是台灣政治的不幸。

批占領立院是綁架民主 民進黨吃過官糧就忘了出身？

國民黨立委夜襲占據議場，主張「不換陳菊不退場」，企圖阻撓臨時會處理監院人事案。綠營看這些老藍委不起，嘲諷他們沒冷氣撐不久、抗爭秀是為炒熱高雄補選等；這樓歪得理直氣壯，但和黃健庭一樣，仍無法替陳菊擋子彈。20名藍委當然打不過國家隊，但正因他們螳臂擋車，就看這政府還能使出多少假民主手段來護航「美麗島人權鬥士」。

央行拋加稅穩定財政 蔡總統敢接這票房毒藥嗎

中央銀行日前召開第二季理監事會，在會後參考資料中，央行引述OECD的建議，認為各國在新冠肺炎疫情爆發時採行擴張性財政（也就是大撒幣）政策救經濟，導致政府債務攀升，疫後應透過加稅等方式確保財政永續。台灣的財政經歷近年來濫開選舉支票、減稅影響，債務雖未破表，但也稱不上穩健，但要靠加稅這個票房毒藥穩財政，恐怕財政未穩固，蔡總統的地位將先動搖，因此只能以拖待變，財政永續的問題交給下一任總統傷腦筋。

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