國民黨占立院又成笑柄收場 無決心的在野黨是台灣不幸

聯合報 / 記者高凌雲
民進黨立委以油壓剪破壞議場出入口鐵鍊，前後不到十分鐘，三個入口陸續被突破，民進黨立委魚貫湧入。記者鄭媁／攝影
民進黨立委以油壓剪破壞議場出入口鐵鍊，前後不到十分鐘，三個入口陸續被突破，民進黨立委魚貫湧入。記者鄭媁／攝影

國民黨立委突襲立法院議場，意在抗爭陳菊監察院長提名案，但以總統府高度，不可能在院長提名問題讓步，國民黨這場仗持續不到20小時，形同熄火，並沒達到預期目標。身為在野黨，只能以戰養戰，要不斷與執政當局對抗，才能創造出公平對話的空間，為將來創造局面，一個連抗爭都沒有決心的在野黨，真是台灣政治的不幸。

早年幾席黨外立委 就能癱瘓上百藍委

政治的根本，是力的對比，這與政黨在國會席次多寡無關，是決心的強弱，早年幾席黨外立委可以癱瘓上百席國民黨立委，憑藉著就是決心，要有傷其十指，不如斷其一指的覺悟。若僅是虎頭蛇尾的抗爭，只會讓對手看清你的怯懦，更不容易營造平等的對話。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國民黨 民進黨 立法院

相關新聞

國民黨占立院又成笑柄收場 無決心的在野黨是台灣不幸

國民黨立委突襲立法院議場，意在抗爭陳菊監察院長提名案，但以總統府高度，不可能在院長提名問題讓步，國民黨這場仗持續不到20小時，形同熄火，並沒達到預期目標。身為在野黨，只能以戰養戰，要不斷與執政當局對抗，才能創造出公平對話的空間，為將來創造局面，一個連抗爭都沒有決心的在野黨，真是台灣政治的不幸。

央行拋加稅穩定財政 蔡總統敢接這票房毒藥嗎

中央銀行日前召開第二季理監事會，在會後參考資料中，央行引述OECD的建議，認為各國在新冠肺炎疫情爆發時採行擴張性財政（也就是大撒幣）政策救經濟，導致政府債務攀升，疫後應透過加稅等方式確保財政永續。台灣的財政經歷近年來濫開選舉支票、減稅影響，債務雖未破表，但也稱不上穩健，但要靠加稅這個票房毒藥穩財政，恐怕財政未穩固，蔡總統的地位將先動搖，因此只能以拖待變，財政永續的問題交給下一任總統傷腦筋。

批占領立院是綁架民主 民進黨吃過官糧就忘了出身？

國民黨立委夜襲占據議場，主張「不換陳菊不退場」，企圖阻撓臨時會處理監院人事案。綠營看這些老藍委不起，嘲諷他們沒冷氣撐不久、抗爭秀是為炒熱高雄補選等；這樓歪得理直氣壯，但和黃健庭一樣，仍無法替陳菊擋子彈。20名藍委當然打不過國家隊，但正因他們螳臂擋車，就看這政府還能使出多少假民主手段來護航「美麗島人權鬥士」。

中火之戰用漫畫醜化台中市府 這是台電敦親睦鄰之道？

台電台中火力發電廠2號機組24日點火重啟，25日發電，台中市府三度稽查，祭出重罰並函送負責人。台電不甘示弱，製作四格漫畫，以「我不管，就是要罰」的對話來醜化台中市府，並呼籲「 市府放電廠員工與市府公務員一馬」爭取外界聲援，這場中火點火戰打得比選戰還激烈。

將星計畫難解國軍人才荒 根本改善軍校招募才是正途

孫立人所以為名將，與清華大學頂多是畢業生關係；他後來留美，進入維吉尼亞軍校就讀，西式的軍事教育與觀念，加上返國後在宋子文成立的稅警團服役，這才是孫立人後來成為名將的開始。

搶先提自由貿易島的台灣忙著上「鎖」 海南遲早彎道超車

中國大陸國家主席習近平6月初宣布，將海南島打造為高質量自由貿易港；大陸國務院同時公布相關總體方案，各項藍圖與規畫鉅細靡遺。讓人想起前副總統蕭萬長曾經提出，但早已成為海市蜃樓的自由貿易島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。