國民黨占立院又成笑柄收場 無決心的在野黨是台灣不幸

國民黨立委突襲立法院議場，意在抗爭陳菊監察院長提名案，但以總統府高度，不可能在院長提名問題讓步，國民黨這場仗持續不到20小時，形同熄火，並沒達到預期目標。身為在野黨，只能以戰養戰，要不斷與執政當局對抗，才能創造出公平對話的空間，為將來創造局面，一個連抗爭都沒有決心的在野黨，真是台灣政治的不幸。

早年幾席黨外立委 就能癱瘓上百藍委

政治的根本，是力的對比，這與政黨在國會席次多寡無關，是決心的強弱，早年幾席黨外立委可以癱瘓上百席國民黨立委，憑藉著就是決心，要有傷其十指，不如斷其一指的覺悟。若僅是虎頭蛇尾的抗爭，只會讓對手看清你的怯懦，更不容易營造平等的對話。