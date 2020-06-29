批占領立院是綁架民主 民進黨吃過官糧就忘了出身？

國民黨立委夜襲占據議場，主張「不換陳菊不退場」，企圖阻撓臨時會處理監院人事案。綠營看這些老藍委不起，嘲諷他們沒冷氣撐不久、抗爭秀是為炒熱高雄補選等；這樓歪得理直氣壯，但和黃健庭一樣，仍無法替陳菊擋子彈。20名藍委當然打不過國家隊，但正因他們螳臂擋車，就看這政府還能使出多少假民主手段來護航「美麗島人權鬥士」。

2020-06-29 11:50