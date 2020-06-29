批占領立院是綁架民主 民進黨吃過官糧就忘了出身？
國民黨立委夜襲占據議場，主張「不換陳菊不退場」，企圖阻撓臨時會處理監院人事案。綠營看這些老藍委不起，嘲諷他們沒冷氣撐不久、抗爭秀是為炒熱高雄補選等；這樓歪得理直氣壯，但和黃健庭一樣，仍無法替陳菊擋子彈。20名藍委當然打不過國家隊，但正因他們螳臂擋車，就看這政府還能使出多少假民主手段來護航「美麗島人權鬥士」。
總統府、綠委爭相指責藍委捨棄理性，粗暴綁架民主，言正詞嚴，聲稱蔡總統與立院是遵憲行使監委提名與審查，國民黨有異議要在立院表達，不該癱瘓議事，辜負選民所托。民進黨的國民黨化真徹底，吃過官糧就忘了草莽出身，那些年是誰霸占立院主席台，登上國際媒體？連國家名稱都可初一十五不一樣的執政黨，還有什麼資格談遵憲？憲法再偉大，也遮不了陳菊一身爭議，提名如此人選，難道民進黨不是辜負人民所託？
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言