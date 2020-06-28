央行拋加稅穩定財政 蔡總統敢接這票房毒藥嗎
中央銀行日前召開第二季理監事會，在會後參考資料中，央行引述OECD的建議，認為各國在新冠肺炎疫情爆發時採行擴張性財政（也就是大撒幣）政策救經濟，導致政府債務攀升，疫後應透過加稅等方式確保財政永續。台灣的財政經歷近年來濫開選舉支票、減稅影響，債務雖未破表，但也稱不上穩健，但要靠加稅這個票房毒藥穩財政，恐怕財政未穩固，蔡總統的地位將先動搖，因此只能以拖待變，財政永續的問題交給下一任總統傷腦筋。
疫情下救經濟 各國債務大幅上升
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國紛紛祭出財政刺激政策挽救下滑的經濟，副作用就是政府債務大幅上升，且將超越2008年的金融海嘯時期。相對於其他國家卯起來大撒幣，蔡政府從紓困到振興的預算規模較低，儘管號稱金額上兆元，其中有的是原有預算的移緩濟急、貸款額度只提供利息補貼，因此被質疑有灌水之嫌；此外，預計7月發放的振興券還要民眾掏1000元換3000元，更被譏諷誠意不足。
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