央行拋加稅穩定財政 蔡總統敢接這票房毒藥嗎

中央銀行日前召開第二季理監事會，在會後參考資料中，央行引述OECD的建議，認為各國在新冠肺炎疫情爆發時採行擴張性財政（也就是大撒幣）政策救經濟，導致政府債務攀升，疫後應透過加稅等方式確保財政永續。台灣的財政經歷近年來濫開選舉支票、減稅影響，債務雖未破表，但也稱不上穩健，但要靠加稅這個票房毒藥穩財政，恐怕財政未穩固，蔡總統的地位將先動搖，因此只能以拖待變，財政永續的問題交給下一任總統傷腦筋。

2020-06-28 20:00