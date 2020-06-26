搶先提自由貿易島的台灣忙著上「鎖」 海南遲早彎道超車
中國大陸國家主席習近平6月初宣布，將海南島打造為高質量自由貿易港；大陸國務院同時公布相關總體方案，各項藍圖與規畫鉅細靡遺。讓人想起前副總統蕭萬長曾經提出，但早已成為海市蜃樓的自由貿易島。
蕭萬長 曾提台灣全島成自由貿易島構想
蕭萬長2014年提出台灣全島作為自由貿易島的構想，前一年兩岸簽署服務業貿易協議，馬英九政府戮力推動自由經濟示範區政策，當時國發會規畫六海一空一農技區，包括高雄港在內的六大海港，加上桃園機場、屏東生技園區，都納為示範區，開放產業只限定智慧運籌、國際醫療業、農業加值金融服務業、教育創新等5項。
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