搶先提自由貿易島的台灣忙著上「鎖」 海南遲早彎道超車

國內疫情解封後的第一個連假，端午出遊潮大爆發，國道車潮從連假前一天早上就湧現，國5更從前天起狂塞超過32小時。交通部長林佳龍一句「自己要去塞」、「我覺得要做一個聰明的用路人」、「趨吉避凶」，不僅再度惹眾怒，也讓歷年官員遇上連假塞車時的「經典幹話史」再添一筆。

2020-06-26 12:32