塞車是幸福、搖下車窗拜年 官員「塞車幹話」不分藍綠

國內疫情解封後的第一個連假，端午出遊潮大爆發，國道車潮從連假前一天早上就湧現，國5更從前天起狂塞超過32小時。交通部長林佳龍一句「自己要去塞」、「我覺得要做一個聰明的用路人」、「趨吉避凶」，不僅再度惹眾怒，也讓歷年官員遇上連假塞車時的「經典幹話史」再添一筆。

事實上，國內汽車數量一年比一年攀升，今年5月已達到814萬輛再創新高，但當道路容量達到極限，政府平時不願得罪選民實施差別費率、也沒能從整體城市及道路規畫面對問題，飲鴆止渴地一再興建道路、蓋停車場，無異變相鼓勵民眾繼續開車上路。當道路容量都達到極限時，塞車就成為一種必然。