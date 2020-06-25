部會動員圍事 中火二號機如何成了台灣能源的「阿基里斯腱」？

台中火力發電廠昨晚重啟2號機組，台中市政府決定依照空汙法裁處200萬元，沒想到民進黨早就擺好陣仗，經濟部擬好聲明挺台電，部長王美花硬中帶軟挺中火，綠委更備好彈藥瞄準盧市府，更別說一路護航的署保署居中策應，一切早有劇本，讓中火這次重啟火力發電機組顯得格外自信。

林規盧隨 中市府成雙標受害者

為了還給中部地區民眾乾淨空氣，台中市政府在林佳龍市長時代就一直緊盯著中火，盧秀燕不過「林規盧隨」，但蔡政府的能源政策被非核家園的神主牌綁死，中火兩個火力發電機組竟成了台灣電力供應的「阿基里斯腱」，民進黨傾全黨之力護航中火火力機組，就是要維持備轉容量綠燈，不讓蔡英文的能源神話破滅，以致一年多前以核養綠公投及2018地方選舉後，頻頻出現中央與地方扞格的情況。