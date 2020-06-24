【酷暑教室3】政府沒錢幫國中小裝冷氣 卻浪費預算蓋蚊子館？

聯合報 / 記者馮靖惠
中小學教室冷氣政策，各縣市、各校、各年級不一，問題吵了20年仍無解，圖為雲林縣為縣立國中小裝冷氣，與新聞無關。圖／雲林縣政府教育處提供
中小學教室冷氣政策，各縣市、各校、各年級不一，問題吵了20年仍無解，圖為雲林縣為縣立國中小裝冷氣，與新聞無關。圖／雲林縣政府教育處提供

曾幾何時，家長選擇孩子要念哪所國中小，會先看教室有沒有冷氣？甚至從北部調回中南部的老師，會為了冷氣考慮再調回北部？6月至今頻創高溫，但多數國中小學教室沒有冷氣；「酷暑」已經成為中小學教室裡最大的教學干擾，政府真的還要繼續不聞不問嗎？

裝不裝冷氣「一國多制」 吵了20年老問題

中小學冷氣「一國多制」已經是吵了20年的老問題。以裝機率最高的台北市為例，早期的冷氣部分是新生入學，半哄半騙含在學費「冷氣基金」中，再加上家長會認捐，才分階段逐步裝設。至於電費，則是各班設獨立電表或插卡式計費器，由班費支出。

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