勇鷹還是擁英？ 假首飛、英勇標語與真馬屁
蔡英文總統昨天前往漢翔，主持空軍新式高級教練機「勇鷹」的首飛。相較於潛艦國造計畫發軔於馬英九時代，高教機才是真正完全蔡政府的政績。2016年蔡總統一上任，立刻宣布放棄馬政府與國外合作生產高教機的計畫，改由漢翔自行研發。也因如此，勇鷹高教機對蔡總統意義非凡，當然值得高調宣揚慶祝。
勇鷹意義非凡 典禮卻有兩大敗筆
然而典禮上卻出現兩大敗筆：第一是勇鷹原型機真正首度升空，是本月10日，當時國防部也對外發布照片、影片與新聞稿，中外媒體都已經大幅報導。昨天其實是這架原型機第四度升空，甚至飛行科目與前三次也無不同。然而從總統府、國防部、中科院到漢翔，卻都可以發起文化革命，將「首」字重新定義，把「四飛」稱為「首飛」，似乎不把「首」字留給國家元首，就是對元首不敬，顯示不出自己的效忠之忱。
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