江啟臣的危機不在九二共識 而是妄想討好所有人
國民黨改革委員會上周端出兩岸新論述，其中最敏感的議題，莫過於前總統馬英九口中的「定海神針」九二共識會不會改動、怎麼改動。結果菜剛端上桌，就傳出兩位前主席馬英九、吳敦義對新論述不滿，因此取消出席原定周三晚上與江啟臣的餐敘。接著另一位前主席連戰也跟進，發布新聞稿高度肯定九二共識，一時之間，大有「前主席大串連」的態勢，江啟臣上任後最大領導風暴來襲，逼得江啟臣不得不拜會馬英九，希望化解歧異。
九二共識未列兩岸論述支柱 有已成歷史之感
要談國民黨這次黨內風暴，其實應該先從新論述到底有沒有「拋棄九二共識」談起。若看論述全文，可發現談及九二共識的篇幅著實不少，可說花了相當大的力氣在敘述九二共識的背景、內容和貢獻，以及為何現在九二共識遭到質疑的原因。
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