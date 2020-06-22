無視呂秀蓮「別汙民主」喊話 蔡英文如何超越黨派
總統府今天公布監委提名名單，一如外界預料，監察院長由總統府前秘書長陳菊擔任，副院長從缺，含陳菊共提名27位監委；公布名單前夕，前副總統呂秀蓮對蔡英文及「鐵窗同學」陳菊喊話，但只換來陳菊說要退出政黨的承諾，而呂秀蓮呼籲「當家的拜託不要汙染民主」，蔡英文則用行動直接打臉了。
監院人事紛擾 虛情假意的政治算計
監院人事紛擾，民進黨披著超越黨派、化解對立的外衣，在「虛情假意」中摻雜政治算計，硬是擺了台東縣前縣長黃健庭一道，只為護航陳菊前進監察院，連民進黨的前輩呂秀蓮都看不下去，在總統府秘書長蘇嘉全及審薦小組召集人陳建仁公布提名名單之前受訪砲轟自家人，頗值關注。
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