民進黨若失釣魚台主權 又何來擱置與開發？

提名記者會還沒開，監察院長、副院長和監委的被提名人就已經有兩人退出提名，而且是在幾乎藍綠一片罵聲下退出，這可說是蔡英文總統甚至整個民進黨完全執政4年多來，在人事安排上的最大挫敗。在黃健庭、陳伸賢相繼退出後，蔡英文會補提什麼樣的人，或者是不是會「通盤檢討」監院提名人事案，可觀察這次失敗的提名，蔡總統原本葫蘆裡賣的是甚麼藥。

2020-06-21 16:00