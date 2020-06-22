民進黨若失釣魚台主權 又何來擱置與開發？

聯合報 / 主筆室
針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，國民黨立法院黨團高喊「領土主權、寸土不讓」，邀蔡總統共同登釣魚台宣示主權，總統府則重申擱置爭議共同開發。記者胡經周／攝影
針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，國民黨立法院黨團高喊「領土主權、寸土不讓」，邀蔡總統共同登釣魚台宣示主權，總統府則重申擱置爭議共同開發。記者胡經周／攝影

正如之前所預期，石垣市議會在今日以壓倒性票數通過釣魚台改名案，正式成為「登野城尖閣」，今年十月一日正式實施。這不只是名稱上的更改，而是主權的聲張，從地理上來看，登野城是屬石垣市，而尖閣是釣魚台，從今以後，釣魚台將從過去獨立的「尖閣諸島」，內化成為沖繩石垣市的一部分，與日本本土的命運緊緊相連。

兩種「登野城」 換湯不換藥的做法

從表面上來看，石垣市議會這次更名，主要是因為過去釣魚台群島的登記名稱為「石垣市登野城」，而為了避免與石垣市內的「登野城」相互重疊的困擾，在便利化與效率化下，而將釣魚台改名為「登野城尖閣」，然而，在兩種名稱上都有「登野城」的情況下，這只是一種換湯不換藥的做法。

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釣魚台 日本 自民黨 安倍晉三

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