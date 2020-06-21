蔡英文找誰替補黃健庭 3種可能看總統最在意什麼
提名記者會還沒開，監察院長、副院長和監委的被提名人就已經有兩人退出提名，而且是在幾乎藍綠一片罵聲下退出，這可說是蔡英文總統甚至整個民進黨完全執政4年多來，在人事安排上的最大挫敗。在黃健庭、陳伸賢相繼退出後，蔡英文會補提什麼樣的人，或者是不是會「通盤檢討」監院提名人事案，可觀察這次失敗的提名，蔡總統原本葫蘆裡賣的是甚麼藥。
名單人選「精心考量」 與超越藍綠有點距離
「超越黨派、化解社會對立」是總統府在丟出這份名單後，第一個對外界的說法。乍看之下，這個名單似乎也真的是「超越藍綠」，不過事實真的是如此嗎？細看名單，姑且不論，出身民間社團的代表們政治立場多半偏綠，實際上，與政治相關的人選，顯然也都經過「精心考量」，和所謂的「超越藍綠」有段距離。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言