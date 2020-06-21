蔡英文找誰替補黃健庭 3種可能看總統最在意什麼

聯合報 / 記者李光儀
黃健庭（左，陳柏亨翻攝）、陳伸賢（右）退出監委提名。圖／聯合報系資料照片
黃健庭（左，陳柏亨翻攝）、陳伸賢（右）退出監委提名。圖／聯合報系資料照片

提名記者會還沒開，監察院長、副院長和監委的被提名人就已經有兩人退出提名，而且是在幾乎藍綠一片罵聲下退出，這可說是蔡英文總統甚至整個民進黨完全執政4年多來，在人事安排上的最大挫敗。在黃健庭、陳伸賢相繼退出後，蔡英文會補提什麼樣的人，或者是不是會「通盤檢討」監院提名人事案，可觀察這次失敗的提名，蔡總統原本葫蘆裡賣的是甚麼藥。

名單人選「精心考量」 與超越藍綠有點距離

「超越黨派、化解社會對立」是總統府在丟出這份名單後，第一個對外界的說法。乍看之下，這個名單似乎也真的是「超越藍綠」，不過事實真的是如此嗎？細看名單，姑且不論，出身民間社團的代表們政治立場多半偏綠，實際上，與政治相關的人選，顯然也都經過「精心考量」，和所謂的「超越藍綠」有段距離。

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黃健庭 蔡英文 總統府 監察院

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提名記者會還沒開，監察院長、副院長和監委的被提名人就已經有兩人退出提名，而且是在幾乎藍綠一片罵聲下退出，這可說是蔡英文總統甚至整個民進黨完全執政4年多來，在人事安排上的最大挫敗。在黃健庭、陳伸賢相繼退出後，蔡英文會補提什麼樣的人，或者是不是會「通盤檢討」監院提名人事案，可觀察這次失敗的提名，蔡總統原本葫蘆裡賣的是甚麼藥。

黃健庭狼狽退出 在綠營天條面前蔡英文也得低頭

從689萬票激增到817萬票，蔡英文的權力卻一點沒有「長進」，多出的120幾萬票，竟然沒能讓她的同志生出多少敬畏，上一任她被迫將原來的司法院正、副院長提名人自己吞下，改提「深層國家」要的人，這次監察院副院黃健庭依舊如此，那些出來喊黃健庭不能勝任的，彷彿覺得小英只是他們的傀儡。

兩岸若想重新擦亮九二共識 「中華民國」是關鍵要素

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央行再度下修GDP 領軍財經小內閣的沈榮津罩得住？

中央銀行昨（18日）召開第二季理監事會，決議利率維持不動，也再度下修今年經濟成長率預測至1.52%，創總統蔡英文執政以來新低；此外，央行示警，新冠肺炎疫情的衝擊等四大因素，恐升高全球經濟前景下行風險。面對充滿不確定的未來，內定行政院副院長的沈榮津能否帶領財經團隊度過疫後挑戰，將考驗號稱「史上最強歐吉桑」的他究竟有多大本領。

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