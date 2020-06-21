黃健庭狼狽退出 在綠營天條面前蔡英文也得低頭

從689萬票激增到817萬票，蔡英文的權力卻一點沒有「長進」，多出的120幾萬票，竟然沒能讓她的同志生出多少敬畏，上一任她被迫將原來的司法院正、副院長提名人自己吞下，改提「深層國家」要的人，這次監察院副院黃健庭依舊如此，那些出來喊黃健庭不能勝任的，彷彿覺得小英只是他們的傀儡。

黃健庭自己婉拒了提名，恐怕只是要一個比較漂亮的背影，免得被小英改提名時，更加難堪。他說自己視聲譽勝於職位，但被提名恐怕就會被羞辱，黃健庭是政治世家出身，不必他人提醒就應可預見，這時弄得落荒而逃，自己多少得負點責任。