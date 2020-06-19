拿黃健庭當陳菊遮羞布？ 蔡政府恐先引火上身

總統府擬提名國民黨籍台東縣前縣長黃健庭擔任監察院副院長，卻同時引爆藍綠怒火，尤其民進黨自家人的批評火力，比起在野黨有過之而無不及。眾人群起反彈，並非來自黃健庭的政治色彩，而在於黃具有操守問題，不足以勝任「御史大夫」。這項提名目前暫緩，也有異動可能性，但不論最終結果如何，都已讓蔡政府受傷。

還沒化解對立 先製造對立

黃健庭的人事案消息傳出後，總統府方面第一時間的說法是，「總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量。」顯而易見，府方這樣的說法是認為，即使內部出現反對意見，也將是來自對黃健庭「政治色彩」的疑慮；但很顯然，府方的判斷並不精確。