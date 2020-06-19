央行再度下修GDP 領軍財經小內閣的沈榮津罩得住？

聯合報 / 記者賴昭穎
面對充滿不確定的未來，內定行政院副院長的沈榮津能否帶領財經團隊度過疫後挑戰，將考驗號稱「史上最強歐吉桑」的他究竟有多大本領。圖／聯合報系資料照片
面對充滿不確定的未來，內定行政院副院長的沈榮津能否帶領財經團隊度過疫後挑戰，將考驗號稱「史上最強歐吉桑」的他究竟有多大本領。圖／聯合報系資料照片

中央銀行昨（18日）召開第二季理監事會，決議利率維持不動，也再度下修今年經濟成長率預測至1.52%，創總統蔡英文執政以來新低；此外，央行示警，新冠肺炎疫情的衝擊等四大因素，恐升高全球經濟前景下行風險。面對充滿不確定的未來，內定行政院副院長的沈榮津能否帶領財經團隊度過疫後挑戰，將考驗號稱「史上最強歐吉桑」的他究竟有多大本領。

央行決議利率不變 楊金龍：預防性凍息

央行在3月30日召開的第一季理監事會宣布降息1碼（0.25個百分點），當時正是疫情蔓延之際，央行總裁楊金龍表示這是預防性措施；如果上次央行採行的措施為預防性降息，這次的決議顯然也可視為預防性凍息。

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疫情 外資 沈榮津 楊金龍 央行

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