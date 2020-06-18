爆料川普「把台灣用完即丟」 波頓打醒蔡政府了嗎

聯合報 / 記者張加
根據美國前國安顧問波頓新書，美國總統川普曾指台灣像是他簽署文件的那支麥克筆的筆尖。美聯社
根據美國前國安顧問波頓新書，美國總統川普曾指台灣像是他簽署文件的那支麥克筆的筆尖。美聯社

白宮前國安顧問波頓出新書，其中提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮內那張又大又硬的桌子。從波頓的視角，看清川普對兩岸、人權、香港等議題的真實態度，以為川普政府親台反中的一派人士，該被台灣之友波頓的話打醒了；清醒後，好好思考一下，如何避免讓台灣變成用完即丟的筆。

白宮前國安顧問 波頓新書被官方力阻

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