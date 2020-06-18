爆料川普「把台灣用完即丟」 波頓打醒蔡政府了嗎
白宮前國安顧問波頓出新書，其中提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮內那張又大又硬的桌子。從波頓的視角，看清川普對兩岸、人權、香港等議題的真實態度，以為川普政府親台反中的一派人士，該被台灣之友波頓的話打醒了；清醒後，好好思考一下，如何避免讓台灣變成用完即丟的筆。
白宮前國安顧問 波頓新書被官方力阻
白宮力阻波頓在23日出版其新書《事發之室：白宮回憶錄》，波頓17日先透過媒體發表涉及中國大陸的部分內容。時間點相當巧，這天，國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，七大工業國（G7）外長聯合聲明敦促北京重新考慮港版國安法，川普還簽了「維吾爾人權政策法案」。
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