北韓炸毀聯絡辦公室不單純 其實是在對這3方施壓

韓國時間16日14時49分，開城工業區傳出巨響、冒出煙霧，南韓統一部與軍方人士表示，位於開城的南北韓聯絡辦公室已經遭到炸毀，這應驗了朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正三天前的預言：「北南共同聯絡辦事處將支離破碎」。

接下來北韓還會做出什麼事？

當然近來兩韓關係惡劣，每周一次的會議停開，北韓的聯絡辦事處人員已在1月初撤離，但這是南北韓關係正常化的具體象徵，沒有人會想到北韓會做出這樣的事，這是不是金正恩放縱妹妹金與正「胡作非為」？或更進一步，有人懷疑現在真正作主的已經是金與正，金正恩可能已經重病不能視事？更重要的是，接下來北韓還會做出什麼事？