【老黨重生2】對中常委溫柔敦厚 江啟臣拿得出改革成績單？
當外界眼光都放在國民黨在高雄市長補選到底要提名誰，或者是不是要和柯文哲的民眾黨合作的同時，對國民黨未來發展更重要的議題「黨內改革」似乎反而被忽視了。不管外界怎麼看，這一次的改革牽涉的面向很多，也將是江啟臣擔任國民黨主席以來最重要的一張成績單。
中常會不改 國民黨談得上改革？
不過從改革的內容來看，其中最關鍵的國民黨決策體制方面，江啟臣顯然仍然受制於黨內的保守勢力，不敢大開大闔的堅持真正的改革。尤其是在中常會的組成方面，連席次縮減、選舉方式和成員組成倘若都無法堅持，國民黨憑甚麼跟外界說自己要改革？
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