罷免韓國瑜等於認同民進黨？ 看陳其邁補選票數就知

聯合報 / 記者周佑政
行政院副院長陳其邁有望一償高雄市長寶座宿願，但罷韓後藍綠對立更加嚴重，綠營在高雄的派系問題，及面對泛綠小黨分食選票大餅，成了不可迴避的考驗。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長陳其邁有望一償高雄市長寶座宿願，但罷韓後藍綠對立更加嚴重，綠營在高雄的派系問題，及面對泛綠小黨分食選票大餅，成了不可迴避的考驗。圖／聯合報系資料照片

公民團體與民進黨「合力」罷韓成功後，綠營瀰漫一股勝利氣氛，民進黨也視2個月後的市長補選、乃至2年後的大選為囊中物。不過，即使陳其邁有望一償高雄市長寶座宿願，但罷韓之後的藍綠對立更加嚴重，綠營在高雄盤根錯節的派系問題，以及面對泛綠小黨分食選票大餅，都成了陳其邁與民進黨不可迴避的考驗。

陳其邁補選得票數 74萬、93萬兩項指標

高雄市民以將近94萬的罷免選票「下架」韓國瑜，高過韓國瑜89萬多票的當選票數，同時也多出陳其邁上次選舉得票近20萬票，充分反映出高雄「討厭韓國瑜」的政治氛圍。對民進黨與陳其邁而言，市長補選過關不是大問題，但陳在補選的得票數若無法超越上次的74萬票，甚至接近這次94萬罷免票，背後顯示的意義是高雄人僅是討厭韓國瑜，而並非全然認同民進黨。

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民進黨 陳其邁 韓國瑜

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