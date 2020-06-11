【罷免野火3】國民黨若耽溺當「靠罷族」 只會淪魯蛇
高雄市長韓國瑜被罷免，藍軍支持者悲憤，韓粉發動報復性罷免，黃捷、陳柏惟、王浩宇等人成為箭靶，回到現實狀況，罷免門檻雖然降低至四分之一，但是要罷免議員比立委難，議員選舉是複數選區多席次，現在大家都發現，要成功罷免一個議員，其通過票數可能是當選票數的5倍，罷免門檻遠高於當選得票，這個復仇門檻頗高，藍營要遍地開花，恐難上加難。
繼總統大選之後，國民黨再遭遇重大失敗，黨籍高雄市長被市民高票罷免，黨籍議長也抑鬱離世，民進黨議員王浩宇、梁文傑等人卻是帶風向訕笑、嘲諷亡者，引爆眾怒，被韓粉出征點名罷免。
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