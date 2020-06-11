【罷免野火3】國民黨若耽溺當「靠罷族」 只會淪魯蛇

過去博士生擴增浮濫，有「雞排博士」、「流浪博士」等問題浮現，博士新生註冊率僅六到七成，104學年起，教育部每年扣減大學15%博士班招生名額，另15%要求各大學自行調控，等同一年最多可減三成名額，造成許多大學的博士班名額腰斬。國立大學則是上演各個派系山頭的「搶缺大戰」，也導致高階人才培養落入困境。

2020-06-08 18:58